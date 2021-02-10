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GeriFutbol Jürgen Klopp annesinin cenazesine katılamayacak! Kovid-19 tedbirleri...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.02.2021 - 16:00 | Son Güncelleme:

Jürgen Klopp annesinin cenazesine katılamayacak! Kovid-19 tedbirleri...

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Jürgen Klopp annesinin cenazesine katılamayacak! Kovid-19 tedbirleri...
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İngiltere Premier Ligi takımlarından Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacak.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Klopp’un annesi Elisabeth Klopp 81 yaşında Baden-Württemberg eyaletinin Glatten kentinde yaşamını yitirdi.

Haberlerde, Jürgen Klopp’un Alman hükümetinin aldığı Kovid-19 tedbirleri sebebiyle ülkeye giremediği için annesinin cenaze törenine katılmayacağı belirtildi. 

Klopp, Schwarzwaelder Bote adlı yerel gazeteye yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Alman hükümetinin yürürlüğe koyduğu ülkeye giriş yasağı ve karantina düzenlemeleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacağından dolayı üzgün olduğunu belirterek, koşullar izin verdiğinde annesi için çok güzel ve ona layık bir anma törenin düzenleneceğini kaydetti.

Alman hükümeti geçen hafta, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan Kovid-19 türlerinin yoğun görüldüğü 7 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişini 17 Şubat’a kadar yasaklama kararı almış ve bu listede İngiltere’ye de yer vermişti.

 

Jürgen Klopp annesinin cenazesine katılamayacak Kovid-19 tedbirleri...

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