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Jure Balkovec Fatih Karagümrük'te
Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Sloven milli futbolcu Jure Balkovec'i transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Empoli'de forma giyen Balkovec, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta bir gol attı.
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