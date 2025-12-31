×
Jurasek, Beşiktaş'tan ayrılıyor: Cumartesi günü yeni takımına katılacak!

#Transfer#Beşiktaş#David Jurasek
Jurasek, Beşiktaştan ayrılıyor: Cumartesi günü yeni takımına katılacak
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2025 17:38

Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği David Jurasek, eski takımı Slavia Prag ile anlaşmak üzere. Çek futbolcunun hafta sonuna kadar siyah-beyazlı takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın sezon başında Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı David Jurasek, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde Çek sol bekin kiralık sözleşmesini feshedip bu bölgeye bir transfer yapmayı hedefliyor.

Sol bek pozisyonu için Jaouen Hadjam ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'a, David Jurasek konusunda sevindiren haber Çekya'dan geldi.

Çek haber portalı inFotbal'ın haberine göre; Slavia Prag, David Jurasek'in Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesinin erken feshi konusunda Benfica ve oyuncu cephesiyle görüşmelerinde sona geldi.

Taraflar arasındaki anlaşma çok yakın, Jurasek'in de eski takımı Slavia'ya dönmek için çok istekli olduğu belirtildi.

CUMARTESİ GÜNÜ TAKIMA KATILMASI BEKLENİYOR

Slavia 25 yaşındaki savunma oyuncusunu ilk etapta 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmayı planlarken; Jurasek'in Cumartesi günü yapılacak olan sezonun ikinci devresinin ilk antrenmanında takıma katılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan David Jurasek gol ya da asist katkısında bulunamadı.

#Transfer#Beşiktaş#David Jurasek

