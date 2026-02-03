×
Junior Olaitan, resmen Beşiktaş'ta!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Junior Olaitan#Transfer
Junior Olaitan, resmen Beşiktaşta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 23:37

Beşiktaş, Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş, Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan'la 1 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun nihai transferi konusunda Göztepe'yle anlaşmaya varıldığı belirtildi. 

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Junior Olaitan’ın nihai transferi hususunda Göztepe A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Junior Olaitan ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Junior Olaitan’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

