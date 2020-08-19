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Haber Giriş: 19.08.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Junior Fernandes imzayı attı | Son Dakika Transfer Haberi

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Junior Fernandes imzayı attı | Son Dakika Transfer Haberi
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Son olarak Alanyaspor'da forma giyen Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El-İttihad Kalba'ya transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Juniro Fernandes Arap kulübüyle sözleşme imzaladı.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-İttihad Kalba'ya imza attı.

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Junior Fernandes imzayı attı | Son Dakika Transfer Haberi

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