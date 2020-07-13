Junior Caiçara: 'Burada şampiyon olmak isterdik'

Süper Lig'de Konyaspor'a 4-3 mağlup olan Başakşehir'de Junior Caiçara maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

'ŞAMPİYON OLMAK İSTERDİK...'

Maçı değerlendiren Caiçara, "Oyuna iyi başladık, golü bulduk ama erken bulduğumuz gol bizi kötü etkiledi. Geri çekildik, rakibe alan bıraktık. İkinci yarı kazanmak için her şeyi yaptık. Trabzonspor'un Denizli'de geride olduğunu biliyorduk, burada şampiyon olmak isterdik ama olmadı." dedi.

Çaiçara sözlerini, "Gelecek hafta evimizde şampiyonluğu kutlamak istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

'KOLAY DEĞİLDİ'

Berkay Özcan ise "3-1'den geriye dönmek kolay değildir, 3-3 yaptık ama ne yazık ki kazanamadık. Gelecek hafta inşallah kazanacağız ve şampiyon olacağız" şeklinde konuştu.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!