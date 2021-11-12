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Julio Ribas: "Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi milli takımlardan bir tanesi..."

#Cebelitarık Milli Takımı#Ay-Yıldızlılar#2022 Dünya Kupası
Julio Ribas: Türkiye, Avrupanın ve dünyanın en iyi milli takımlardan bir tanesi...

Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın deplasmanda Türkiye ile yapacakları karşılaşmanın kendileri için çok önemli bir tecrübe olacağını söyledi.

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Julio Ribas, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında orta saha oyuncusu Julian Valarino ile açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de oldukları için mutlu olduklarını belirten Ribas, "Bizler için çok güzel ve önemli bir maç olacak. Çünkü Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın en iyi milli takımlardan bir tanesi. Biz de çok genç bir ekibe sahibiz. Genç arkadaşlarımızın tecrübe kazanması, böyle bir atmosferi görmesinden dolayı çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Milli Takımı'nın teknik direktör değişimiyle ilgili yorum yapmak istemediğini aktaran Julio Ribas, şöyle konuştu:

"Çünkü burada önemli olan futbolculardır ve Türkiye harika oyunculara sahip. Hoca değişiklikleri olur, bu değişiklikler sonucunda formasyon anlamında da bazı farklılıklar olabilir ancak önemli olan futbolcunun sahada ne gösterdiğidir. Türkiye de bu kadar harika futbolculara sahip olduğu için sahaya çıktıkları zaman ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Tabii ki biz de değişimden önceki Türk Milli Takımı ile alakalı bütün videoları ve analizleri yapıyoruz. Çok iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunuz zaman da sizin iyi takım olduğunuz gerçeği değişmeyecektir. Gerçekten Türkiye benim için dünyanın ve Avrupa'nın en iyi milli takımlarından biri. Çok ileriye gidebilecek bir takım, gidecektir de. O yüzden böyle değişikliklerin oyuncu kalitesi olduktan sonra çok fazla fark oluşturmayacağını düşünüyorum."

Julio Ribas: Türkiye, Avrupanın ve dünyanın en iyi milli takımlardan bir tanesi...

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Cebelitarıklı futbolcu Julian Valarino da zorlu bir maça çıkacaklarını aktararak, "Tabii ki bizler için kolay olmayacak bir maç. Türkiye'nin kazanmak zorunda olduğunu biliyoruz, biz de buraya kazanma duygusu ile geldik. Sonuçta sahaya çıkan hiçbir oyuncu kaybetmek için çıkmaz, kazanmak için çıkar. Gruptaki ilk galibiyetimizi almak için çaba göstereceğiz ancak bunun hiç kolay olmayacağını biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada olacağız." şeklinde konuştu.

- Cebelitarık hazırlıklarını tamamladı

Cebelitarık Milli Takımı, bu sabah yaptığı antrenmanla Türkiye maçını hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda antrenman, teknik direktör Julio Ribas'ın oyuncularıyla saha ortasında yaptığı konuşmanın ardından başladı.

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Isınmayla başlayan idman pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

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#Cebelitarık Milli Takımı#Ay-Yıldızlılar#2022 Dünya Kupası

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