Julian Nagelsmann'dan Sane sözleri! 'Olağanüstü bir iş çıkardı'

Güncelleme Tarihi:

#Leroy Sane#Julian Nagelsmann#Almanya Milli Takımı
Julian Nagelsmanndan Sane sözleri Olağanüstü bir iş çıkardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 10:44

Leroy Sane'nin asist yaptığı maçta Almanya, Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Julian Nagelsmann, yıldız oyuncunun performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Almanya, Lüksemburg’u 2-0 mağlup etti ve Dünya Kupası Elemeleri’nde A Grubu’nda averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 49 ve 69. dakikalarda Woltemade'den geldi. İlk golün asistini Leroy Sane yaptı.

Mücadelenin ardından Leroy Sane ve Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu.

Sane'nin açıklamaları şu şekilde:

"Julian'ın bana olan güvenini bir nebze olsun karşılık verebildiğim için mutluyum. Çok iyi sohbetler yaptık. Julian beni iyi tanıyor.” 

Eleştiriler hakkında “Bu normal, futbolun bir parçası. Şikayet edemem, sadece kendi işimi yapmalıyım. Dünya Kupası benim büyük hedefim.” cevabını verdi.

Julian Nagelsmann'ın açıklamaları:

“İki golün de atılmasında katkısı oldu. İlk yarıda birkaç fırsatı oldu. İlk golde olağanüstü bir iş çıkardı ve iyi bir maç oynadı.”

