×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması: 'Sınırlarını zorlaması gerekiyor!'

Güncelleme Tarihi:

#2026 FIFA Dünya Kupası#ABD#Almanya
Julian Nagelsmanndan Leroy Sane açıklaması: Sınırlarını zorlaması gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 11:01

2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD, turnuva öncesinde yaptığı hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Leroy Sane, Almanya'ya galibiyeti getiren 2. golü attı. Julian Nagelsmann, karşılaşma sonrası Sane'nin performansını değerlendirdi.

Haberin Devamı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD ile Almanya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Gözden KaçmasınVincenzo Montelladan sakatlık itirafı: Riske etmek istemedim, şu an 90 dakikayı çıkarmaları zorVincenzo Montella'dan sakatlık itirafı: 'Riske etmek istemedim, şu an 90 dakikayı çıkarmaları zor!'Haberi görüntüle

ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.

Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane'nin golüyle tekrar öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Julian Nagelsmanndan Leroy Sane açıklaması: Sınırlarını zorlaması gerekiyor

Karşılaşmanın ardından Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann Leroy Sane'nin performansı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Haberin Devamı

"O çok sevilen bir oyuncu. Sonuçta nasıl karşılanacağı biraz da kendisine bağlı. Son derece düzgün bir insan. Sadece sınırlarını zorlaması gerekiyor. Harika bir maç oynadı, önemli bir gol attı. Kendini serbest bırakması gerekiyor, o zaman çok şey başarabilir.”

Gözden KaçmasınVenezuela Teknik Direktörü Oswaldo Vizcarrondo: Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdiVenezuela Teknik Direktörü Oswaldo Vizcarrondo: 'Fizik gücümüz biraz daha yüksek olabilirdi!'Haberi görüntüle

Leroy Sane ise maçın ardından, 

"Genel olarak hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Dünya Kupası için büyük bir heyecan duyuyoruz. Bugün de işler yine yolunda gitti. Elbette zorlu bir rakipti, ikinci yarıda saha da biraz sertleşti, bu da işi kolaylaştırmadı. İyi bir takımız, büyük bir heyecan içindeyiz ve hedeflerimize ulaşmak için mücadele etmek istiyoruz.

Açıkçası benim için golü kimin attığı önemli değil, önemli olan takım. Benim için daha değerli olan, hepimizin aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket etmesi ve maçlara olumlu bir anlayışla yaklaşması." değerlendirmesinde bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#2026 FIFA Dünya Kupası#ABD#Almanya

BAKMADAN GEÇME!