Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması: 'Sınırlarını zorlaması gerekiyor!'

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı ile D Grubu'nda yer alan ev sahibi ülkelerden ABD ile Almanya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

ABD'nin Chicago eyaletinde oynanan maçta Almanya, 2. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçerken ABD, 37. dakikada Antonee Robinson'un golüyle karşılaşmada eşitliği sağladı.

Almanya, 57. dakikada Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sane'nin golüyle tekrar öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca ABD, Dünya Kupası öncesinde yaptığı hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrılmış oldu.

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Karşılaşmanın ardından Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann Leroy Sane'nin performansı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

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"O çok sevilen bir oyuncu. Sonuçta nasıl karşılanacağı biraz da kendisine bağlı. Son derece düzgün bir insan. Sadece sınırlarını zorlaması gerekiyor. Harika bir maç oynadı, önemli bir gol attı. Kendini serbest bırakması gerekiyor, o zaman çok şey başarabilir.”

Leroy Sane ise maçın ardından,

"Genel olarak hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Dünya Kupası için büyük bir heyecan duyuyoruz. Bugün de işler yine yolunda gitti. Elbette zorlu bir rakipti, ikinci yarıda saha da biraz sertleşti, bu da işi kolaylaştırmadı. İyi bir takımız, büyük bir heyecan içindeyiz ve hedeflerimize ulaşmak için mücadele etmek istiyoruz.

Açıkçası benim için golü kimin attığı önemli değil, önemli olan takım. Benim için daha değerli olan, hepimizin aynı hedef doğrultusunda birlikte hareket etmesi ve maçlara olumlu bir anlayışla yaklaşması." değerlendirmesinde bulundu.