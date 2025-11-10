Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye sert mesaj: 'Artık sayısız fırsatı yok!'

Haberin Devamı

Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda 14 Kasım'da Lüksemburg, 17 Kasım'da ise Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

İki maçı kazanması halinde Dünya Kupası biletini alacak olan Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann, düzenlediği basın toplantısında yeniden kadroya dahil ettiği Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane'ye sert bir uyarı gönderdi.

"ARTIK SAYISIZ FIRSATI OLMADIĞINI BİLİYOR!"

Milli takım oyuncu havuzunda Sane'nin pozisyonunda çok alternatifleri olmadığını söyleyen Nagelsmann, "Leroy'un oynadığı pozisyonda elimizde 6-7 oyuncu olsaydı, milli takıma seçilme noktasında işi çok daha zor olurdu. Leroy ne istediğimi biliyor. Benim yönettiğim milli takımda, kendini kanıtlaması için artık sayısız fırsata sahip olmadığını biliyor. Bunu burada açıkça söyleyebiliyorum çünkü birebir görüşmemizde ona da çok açık bir şekilde söyledim." ifadelerini kullandı.

"ATMASI GEREKEN ADIMLAR VAR"

Sane'nin çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ancak bunu sahaya yansıtması gerektiğini belirten Nagelsmann, "Leroy her şeyi yapabilecek bir oyuncu, sadece ortaya koyması gerekiyor. Ona bu konuda kimse yardımcı olamaz, sadece kendisi yapabilir. Şu anda milli takımda oynama şansına sahip çünkü skora katkı verme oranı hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başlangıçtakinden daha iyi. Ancak yine de hem burada hem de kulübünde daha da gelişmek için atması gereken adımlar var." şeklinde konuştu.

PERFORMANSI

Leroy Sane, Galatasaray formasıyla bugüne dek çıktığı 15 maçta 3 gol - 3 asist üretti.