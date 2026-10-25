Julian Alvarez'den Atletico Madrid taraftarlarına özür: 'Ben de öfkelenirdim!'

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La Liga'nın 10. haftasında, Atletico Madrid, Deportivo'yu ağırladı.

Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Atletico Madrid, 1-0'lık skorla kazandı. Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 48. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Alvarez'in galibiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"BEN DE BİR TARAFTAR OLSAYDIM ÖFKELENİRDİM"

“Dünya Kupası sırasında söylediğim sözler nedeniyle taraftarlarımızdan özür dilemek istedim. Bunlar bir hataydı. Hem söyleyiş biçimim hem de zamanlaması yanlıştı. Özellikle insanların neden öfkelendiğini anlıyorum. Ben de bir taraftar olsaydım öfkelenirdim. Üstelik bana gösterdikleri destek de ortadaydı. Bana karşı çok cömert davrandılar ve bunun için minnettarım. Bu süreçte bana destek olan takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum.”

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"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

“Kendimi giderek daha iyi hissediyorum. Bana destek oldukları için tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gelişmek için çalışıyorum. Son maçlarda hem fiziksel açıdan hem de topla birlikte kendimi daha iyi hissediyorum. Takıma yardımcı olmak ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.”

"HER ŞEY İÇİN MÜCADELE ETMEYE HAZIRIM"

“İnsan hayatında kendini iyi hissettiğinde bu sahaya da yansıyor. Profesyonel futbolcular olsak da her şey etkili oluyor. Kendimi iyi hissediyorum ve her şey için mücadele etmeye hazırım.”

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Alvarez'in özrü sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÖZRÜ İÇİN KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"İnsanlarda özür dileme anına büyük önem veriyorum çünkü bu kolay bir şey değil. Julian mütevazı, çalışkan ve takım arkadaşlarını seven bir çocuk. Özrü için kendisine teşekkür ediyorum çünkü bu, onun gerçekte nasıl biri olduğunu ortaya koyuyor.”