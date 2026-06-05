Julia Szczurowska'dan Beşiktaş itirafı!

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yollarını ayırdığı Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska, RMF24'e açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş sezonun ardından mali sorunlar yaşadı ve artık beni karşılayabilecek durumda değildi. Beni tatmin edecek düzeyde bir para teklif etmediler.

Ancak maddi konuları da düşünmek gerekiyor. Spor kariyerim sona erdiğinde geleceğimi güvence altına almak ve sonrasında ne yapacağım konusunda endişe duymamak istiyorum.

Nereden geldiğimi, ailemin bana ne kadar sevgi ve destek verdiğini asla unutmayacağım. Bunu hiçbir zaman inkâr etmem. Eğer bir gün Türk pasaportuna sahip olursam, bu sadece partnerimle evlenmem nedeniyle olur. Kendisi Türk. Ancak bunun başka bir ülkeyi temsil etmekle hiçbir ilgisi olmayacak."