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Julia Szczurowska'dan Beşiktaş itirafı!

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#Beşiktaş#Julia Szczurowska#Voleybol
Julia Szczurowskadan Beşiktaş itirafı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 10:20

Sultanlar Ligi'nde geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan ve yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek olan Julia Szczurowska, siyah-beyazlılar ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yollarını ayırdığı Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska, RMF24'e açıklamalarda bulundu.

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"Beşiktaş sezonun ardından mali sorunlar yaşadı ve artık beni karşılayabilecek durumda değildi. Beni tatmin edecek düzeyde bir para teklif etmediler.

Ancak maddi konuları da düşünmek gerekiyor. Spor kariyerim sona erdiğinde geleceğimi güvence altına almak ve sonrasında ne yapacağım konusunda endişe duymamak istiyorum.

Julia Szczurowskadan Beşiktaş itirafı

Nereden geldiğimi, ailemin bana ne kadar sevgi ve destek verdiğini asla unutmayacağım. Bunu hiçbir zaman inkâr etmem. Eğer bir gün Türk pasaportuna sahip olursam, bu sadece partnerimle evlenmem nedeniyle olur. Kendisi Türk. Ancak bunun başka bir ülkeyi temsil etmekle hiçbir ilgisi olmayacak."

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#Beşiktaş#Julia Szczurowska#Voleybol

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