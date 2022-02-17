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Judoda İran ile iş birliği protokolü imzalandı

#Judo#İran#Türkiye Judo Federasyonu
Judoda İran ile iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Judo Federasyonu ile İran Judo Federasyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile İran Judo Federasyonu Başkanı Arash Miresmaeili’nin katılımı ile gerçekleştirilen imza töreninde iki ülke sporcuları arasında ortak çalışma kamplarının yanı sıra federasyonlar arasında iş birliğinin daha da geliştirilmesi ve üretilecek projelerde ortak hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, iş birliği çerçevesinde olimpik kadroda yer alan judocuların ikili kamplar yapması ve 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunlarında iki ülke sporcularının performanslarını üst seviyede tutmasına yönelik çalışmalar gerçekleşmesini sağlayacağına inandığını kaydetti ve iki ülke judosuna hayırlara vesile olmasını diledi. 

İran Judo Federasyonu Başkanı Miresmaeili, bu protokolün iki ilke arasında başta judo olmak üzere spor organizasyonlarına örnek teşkil edecek protokol olacağını ifade etti. 

İmza törenin ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi. 

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#Judo#İran#Türkiye Judo Federasyonu

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