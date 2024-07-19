Judo Milli Takım Kaptanı Tuğçe Beder: "Paris'te hedef kürsünün ilk basamağı..."

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Dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği ve İslam Oyunları şampiyonluğu bulunan Tuğçe Beder, Paris 2024'e kota aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi olimpiyatlarda 48 kiloda temsil edecek milli judocu, Paris 2024'te kürsünün ilk basamağına çıkmak için kampta yoğun çalıştığını ifade etti.

Olimpiyatlarda hem takım hem bireyselde başarı hedeflediklerini anlatan genç sporcu, "Takım halinde bu sene 8 kişi kota aldık. İlk kez bu sene hem bireysel hem de takım halinde yarışacağız. Müsabakada milletim ve bayrağıma yakışır şekilde mücadele edip şampiyon olmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma da çok güveniyorum. Hepimizin güzel sonuçlar elde edip şampiyon olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

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Kampta ortamının çok güzel olduğunu aktaran Tuğçe Beder, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herhangi bir eksiğimiz yok, kamp ortamımız da gayet iyi. Her şey yolunda ve iyi ilerliyor. 100 yılın sporcuları olarak 100 yılın başarısına imza atacağımıza inanıyorum."