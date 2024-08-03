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Judo Karışık Takım müsabakasında Son 16'dan öteye gidemedik

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#Paris 2024#Judo#Olimpiyat Oyunları
Judo Karışık Takım müsabakasında Son 16dan öteye gidemedik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 12:27

Türkiye, judo karışık takım müsabakalarında Son 16'da Güney Kore'ye 4-1 kaybederek Paris 2024 macerasına nokta koydu. Milli judocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı madalyasız tamamladı.

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Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Karışık Takımı, Son 16 turunda Güney Kore ile karşı karşıya geldi.

Tuğçe Beder, Muhammed Demirel, Fidan Ögel, Mihael Zgank, Kayra Özdemir ve İbrahim Tataroğlu'ndan oluşan milli takım, tatamiden 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Tuğçe Beder, kadınlar 57 kiloda Mimi Huh'ya 1-0, erkekler 73 kiloda Muhammed Demirel, Baul An'a 10-0, kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel de, Jisu Kim'e 11-0 kaybederken erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, Juyeop Han'ı 10-0 yendi. Kadınlar +70 kiloda Kayra Özdemir ise beşinci karşılaşmada Hayun Kim'e altın puanla 1-0 mağlup oldu. Güney Kore'nin 5 maç sonunda 4 galibiyet almasıyla İbrahim Tataroğlu tatamiye çıkamadı.

Judo Karışık Takım müsabakasında Son 16dan öteye gidemedik

Haberin Devamı

Milli judocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı madalyasız tamamladı.

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#Paris 2024#Judo#Olimpiyat Oyunları

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