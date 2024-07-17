Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: En genç sporcuyla olimpiyatlara gidiyoruz

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Pandemi döneminde sporcuların performansında iniş ve çıkışların olduğunu hatırlatan Sezer Huysuz, "Periyodik olarak çalışmalarımızı kesintiye uğradık. 2020 Mart ayındaki performansımız ve çocuklarımızın gelmiş olduğu noktayla 2021'in Olimpiyat dönemindeki performans durumları biraz farklıydı. Çünkü pandemi herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi ama Judo olarak biz onu hissettirmemeye çalışsak da, sporcular bedenen, fiziken uygunlukları çok iyiydi ama mental olarak gerçekten sıkıntılı bir periyot geçirmişlerdi. Tokyo'da bizim en büyük sıkıntımız kuramız olmuştu. Çünkü Japonların orada maçlara girmemesi işte ilk 8'de olmayışları, 3 tane sporcumuzun Japonlarla karşılaşması bunların 2'si ilk başta onlar Japonlar karşılaştılar ve Japonlar biliyorsunuz ki altın madalya kazandılar. Şimdi Paris'e sistemli programlı bir şekilde gittik ama 3 yıllık bir çalışmanın karşılığı bu" diye konuştu.

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"JUDO'DA EN GENÇ SPORCUYLA PARİS'E GİDİYORUZ"

Judo Milli takımına 5 tane yeni genç sporcunun dahil edildiğini belirten Huysuz, "Olimpiyata geçen oyuncularla giden 6 sporcunun 3'ü burada. Geri kalan 5 sporcumuz daha yeni ve gerçekten dediğim gibi daha önce hep kalıplaşmış bir kalıpların üzerine yürüyorduk. Ama şu anda örneğin gelen noktada geçen olimpiyata giden 60 kilodaki sporcu yerine Salih Yıldız gidiyor, 100 kiloda İbrahim Tataroğlu judonun en genç oyuncusu. Daha 18 yaşında. Yani Türk judosunda da ilk defa böyle bir şey oluyor. 18 yaşında kota alarak olimpiyata giden ilk sporcu. Genç bir takımımız var. Çocuklarımıza güveniyoruz. Bu çocuklarla gittiğimiz olimpiyatlarda ilk gün belki de 2 tane madalya alarak da başlayabiliriz. Yeni jenerasyonla birlikte çalışmalarımızın üstüne koyarak gidiyoruz. Eminim gerçekten büyük başarılara imza atacak bir takımımız var. Türk judosunun gelmiş olduğu noktadan önceki dönemde ve sonraki dönemlerde ivme olarak her gün üzerine koyarak gidiyoruz. Paris'in o yoğun trafiği, o kalabalık atmosferi belki bizi olimpiyatlarda etkileyebilir. Sporcularımız seyircili geçecek olan atmosferde çok daha güzel şeyler yapabilir. Madalyalara her zaman yakın bir branştayız. Paris'ten madalyasız dönmeyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.