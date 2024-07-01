Jude Bellingham'ın başı dertte! Halil Umut Meler'in raporu bekleniyor

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Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (Euro 2024) İngiltere, Slovakya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırırken beraberlik golünü atan Jude Bellingham, Slovakya yedek kulübesine karşı skandal bir hareket yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Jude Bellingham'ın Slovakya yedek kulübesinde doğru yaptığı hareket nedeniyle soruşturma başlattı.

UEFA açıklamasında, "Etik ve Disiplin Müfettişinin, İngiliz FA oyuncusu Jude Bellingham'ın bu maç kapsamında meydana geldiği iddia edilen temel iyi davranış kurallarının olası ihlaline ilişkin bir disiplin soruşturması yürüteceğini" kaydetti.

21 yaşındaki yıldız maç sonu yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla arasında yaptığı bir şaka olduğunu söylemişti.

HALİL UMUT MELER'İN RAPORU BEKLENİYOR

UEFA bir eylem hakkında karar vermeden önce maçın hakeminden ve diğer yetkililerden gelecek raporları bekleyecek.