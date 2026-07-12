Jude Bellingham'dan Tuchel'in eleştirilerine flaş yanıt! 'Belki de bu şartlarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordur'

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Norveç ile İngiltere, FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Miami'de oynanan nefes kesen karşılaşmayı İngiltere, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Norveç karşılaşması şu sözlerle değerlendirdi:

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"İşimizi gereğinden fazla zorlaştırdık. Sonuç harika. Son dört takım arasındayız. Bu inanılmaz ama ortaya koyduğumuz performanstan hiçbir açıdan memnun değilim. Oyun tarzımızla ve bunu uygulayış biçimimizle kendimizi zor duruma soktuk. Dikkatsizdik, çok fazla teknik hata yaptık, yeterince hızlı değildik ve yeterli tekrarları yapamadık."

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Jude Bellingham ise Thomas Tuchel'in eleştirilerine karşı şu açıklamayı yaptı:

"Sahada işler gerçekten çok zor, mücadele etmek kolay değil. Bütün oyuncular harika bir iş çıkardı. Benim düşüncelerim ve teşekkürüm, sahada büyük bir mücadele veren tüm takım arkadaşlarımla.

Belki de Tuchel, Erling Haaland, Martin Odegaard, Antonio Nusa ve Alexander Sörloth'a karşı bu şartlarda oynamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordur. Onlara karşı oynaması kolay bir takım değiller. Her maçı sadece uzun paslarla ya da bin pas yaparak kazanamazsınız. Bazen kirli oynamanız ve mücadele ederek kazanmanız gerekir. Biz de bugün tam olarak bunu yaptık."