Jude Bellingham, Sırbistan-İngiltere maçında tarihe geçti! EURO 2024'e damga vuran detay, galibiyete rağmen eleştiri...

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EURO 2024 C Grubu karşılaşmasında turnuvanın favorilerinden İngiltere, Sırbistan’ı tek golle geçerek 3 puanın sahibi oldu.

Auf Schalke Stadı’nda oynanan karşılaşmaya çok iyi başlayan İngiltere 13. dakikada yıldız ismi Jude Bellingham’ın kafa golüyle öne geçti. Sırbistan zaman zaman oyuna ortak olmaya çalışsa da genel olarak üstünlük İngilizler’de oldu.

İkinci devrede tempo düşerken mücadelenin 77. dakikasında Kane’in şutu direkten döndü. Oyuna girdikten sonra Sırbistan’ı canlandıran Vlahovic’in şutunu kaleci çıkardı, maç da 1-0 sona erdi.

KIRILMA ANI: PICKFORD'UN KURTARIŞI

Maçın 82. dakikasında Vlahovic’in uzak mesafeden şutunda gole izin vermeyen İngiltere kalecisi Jordan Pickford gecenin en kritik hamlesine birine imza atmış oldu.

BELLINGHAM TARİHE GEÇTİ

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Real Madrid'de ilk yılında Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı kazanan Bellingham EURO 2020, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024’te oynayıp, 21 yaşına girmeden üç büyük turnuvada oynayan ilk Avrupalı futbolcu olarak tarihe geçti.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

İngiltere'nin çok şeyler beklediği Jude Bellingham gol atmakla kalmadı, orta sahada takımının hücumlarını adeta maestro gibi yönetti, ikili mücadelelerde ayakta kaldı.

SIRPLAR'IN KABUSU SÜRDÜ

Sırbistan'ın 2006’da bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana bu yeni ismi altında İngiltere ile ilk kez karşılaştı. Sırbistan’ın selefi Yugoslavya ile karşılaştığı son altı maçı kaybetmeyen ve son dört mücadeleden galibiyetle ayrılan Adalılar galibiyet serilerini 5 maça çıkardılar. İngiltere, Balkan ekibine karşı son mağlubiyetini EURO 1968 yarı finalinde yaşadı.

EURO 2024'E DAMGA VURAN DETAY VE SOUTHGATE'E ELEŞTİRİ

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke, Euro 2024'e damga vuran detayın altını çizerken İngiltere Teknik Direktörü Southgate'i eleştirdi.

İşte Uğur Meleke'nin yazısı;

Euro 2024’te ilk üç günü ve yedi müsabakayı geride bıraktık. Takımların yarıdan biraz fazlası, 14 tanesini seyretme fırsatı bulduk. Eğlenceli bir turnuva izliyoruz, yedi müsabakanın sonunda maç başına gol ortalaması 3’ün üzerinde seyrediyor. Yeşil zemine çıkan 14 takımın 12’si gol buldular. Gol bulamayan Hırvatistan’ın da tuhaf bir penaltı kaçırdığını not edelim. İlk üç günde 5 takım sahaya üçlü savunmayla çıktı, İskoçya, Macaristan, İsviçre, Polonya ve Sırbistan. Bu ekiplerin sadece biri, İsviçre sahadan galibiyetle ayrıldı ama sağlıklı bir değerlendirme yapmak için ilk müsabakaların sonunu beklemekte fayda var tabii. Büyükler Almanya, Hollanda ve İngiltere’nin çoğunlukla beşli duran savunmalara karşı çözüm bulmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Bence dünün en dikkat çekici detayı ise aynı günde 4 ülkenin sahaya çift santrforla çıkmaları oldu. Polonya’da Buksa-Urbanski, Sovenya’da Sesko-Sporar, Danimarka’da Wind-Hojlund, Sırbistan’da da Mitrovic-Vlahovic ileri ikililerini izledik. 1990’lardan kalan bir turnuva günü gibiydi adeta!

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1990’LARI HATIRLATTILAR

Günün 1990’ları hatırlatan bir başka detayı da İngilizler’di şüphesiz. Yine bir turnuvaya favori olarak geldiklerine inanıyorlar. Yine oyuncu gruplarının Avrupa’nın en yeteneklisi olduğunu iddia ediyorlar. Ki en yeteneklilerden biri olduğu da kesin. Ancak yine ilk maçta Almanya’nın, İspanya’nın, hatta İtalya’nın yarattığı büyük takım hissini yaratamıyorlar.

SOUTHGATE DÖNEMi KLASiĞi

Sırplara karşı maça iyi başladılar, iyi bir 30 dakika oynadılar. Golü de buldular. Ancak sonra da bir Southgate dönemi klasiği girdi devreye: 1-0’ı koruma psikolojisine bürünen, ayakları tutuklaşan, presten vazgeçen, rakibini oyuna ortak eden bir İngiltere. Bu sezon Altın Top’un en güçlü adaylarından biri olan Bellingham, EURO 2024’e de iyi başlayarak büyük ödüle göz kırptı. Southgate’in merkezde Rice’ın yanına Trent denemesi uzun sürmedi, muhtemelen turnuvanın devamında başka bir partner izleyeceğiz. Ayrıca Southgate’in ikinci yarıda her şey kötü gitmesine rağmen değişiklikler konusundaki tutuculuğu da eleştirilecektir.

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