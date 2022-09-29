Juan Mata'nın transfer süreci nasıl gelişti? Tek tek açıkladı, Okan Buruk'a övgüler...

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İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında Galatasaray formasıyla ilk kez sahaya çıkan Juan Mata, GS TV'ye açıklamalar yaptı.

İşte Juan Mata'nın açıklamaları;

İlk defa Galatasaray forması giydiğim için çok gurur duydum Arkadaşlarımla birbirimize alışmaya başladık. Birlikte oynuyor olmamız ve binlerce taraftarın olduğu dostluk maçında sahada olmak gerçekten harika bir histi.

BENİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Uzun bir aradan sonra, antrenman yapmamış ve takımla oynamamış biri olarak sahada olmak benim için önemliydi. Kendimi gözlemleme ihtiyacı hissettim. Arkadaşlarımla iyi bir bağlantı kurabildiğimi ve iyi bir performans çıkarabildiğimi gördüm. Dolayısıyla oynadığım için mutlu oldum.

TRANSFER SÜRECİ

Süreç çok hızlı gelişti. Çok hızlı bir şekilde imzaları attık. Kariyerimin bu döneminde Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynamaya ihtiyacım vardı. Buraya, şampiyon olmak için, unvanlar kazanmak için ve tabii ki gerçekten oynamak için geldim. Ve bunu da çok istiyordum. Dolayısıyla hızlı bir şekilde gelişti. Transfer dönemi bitmek üzereydi. Benim menajerim de hocamızla çok hızlı bir şekilde konuşmaları gerçekleştirdi. Biz de zaten çok heyecanlıydık buraya gelmek için. Hızlı bir şekilde uçağa atladım ve transfer dönemi kapanmadan önce buraya geldim.

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TÜRKİYE İLE İLİŞKİSİ

Benim aslında Türkiye ile ilişkim çok eskiye dayanıyor. Benim, İspanya milli takımıyla maçımı hatırlarsak, ilk önce Bernabeu'da Türk Milli Takımı ile karşılaşmıştık. İkinci maçımız da burada İstanbul'da eski Ali Sami Yen Stadımızda oynamıştık. O yüzden, o zamandan gelen bir bağlantım var Türkiye ile... Valencia'dan sonra Chelsea'ye geçtim. Ardından Manchester United'da 8 yıl geçirdim. Çok harika taraftarlar ve harika statlar vardı orada. Çok keyif aldım. Güzel bir kariyer geçirdiğimi düşünüyorum. Şimdi de bu güzel şehrin (İstanbul) tadını çıkarmaya çalışıyorum. Burada da çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yere geldim.

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TÜRKİYE'DE OYNAMA HAYALİ VAR MIYDI?

Geçmişte burada (Türkiye'de) oynamıştık ama bir takımda olduğun zaman, başka bir takıma gitmeyi hayal etmek çok zor. Çünkü o zaman kendi takımınıza odaklanmış oluyorsunuz. Bursaspor ile, Fenerbahçe ile, Başakşehir ile oynadık. Çok büyük Türk oyuncular vardı. Mesela Arda Turan gibi. Onları gördüğüm zaman heyecanlanıyordum, ne kadar güzel oynuyorlar diye düşünüyordum o zamanlar.

MATA'NIN GÖZÜNDEN GALATASARAY

Çok uzun zaman geçirmedim fakat büyük bir enerji var burada. Gerçekten birlikte çalıştığımız herkes bize yardımcı oluyor. Harika bir atmosfer kurulmuş durumda. Yabancı arkadaşlarla da, Türk arkadaşlarla da gerçekten sıkı bir ilişki kurabildik. Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında da, insani değerler olarak baktığınızda birbirimiz ile iyi uyum sağlayan, çok kaliteli insanlarla birlikte olduğumuzu hissediyoruz.

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İstanbul'u çok fazla görmek için zamanım olmadı. Fakat bence çok büyük bir kültür var burada. Çok büyük bir tarihin parçası aynı zamanda. Onu da çok görmek istiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Bu büyük şehri görmek ve tanımak için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

OKAN BURUK'A DAİR DÜŞÜNCELERİ

Okan Hoca ile yaklaşık iki haftadır çalılşıyoruz. Yeni tanıştık ama Başakşehir'in hocası olduğu zaman onlara karşı oynamıştık. Ve burada onlara kaybetmiştik. Çok büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıyla yakın ilişkiler kuran bir insan olduğunu düşünüyorum. Hatta bizimle birlikte antrenmanlara çıkıyor ve kalitesini gösteriyor. Gerçekten eğer bizim ile birlikte oynayabilseydi çok şanslı olurduk.

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YENİ TRANSFERLER

Büyük takımlardan gerçekten en üst seviyedeki oyuncuları getirmek için büyük efor sarf etti kulüp. Hem, Türk oyuncular hem de yabancı oyuncular olarak düşündüğümüzde kadromuz gerçekten kaliteli. Bütün oyuncular çok kaliteli. Ve tahminim o ki, hocamız da bu oyuncuların kalitesinden memnun. Bir takımın şampiyon olması için birlik olması gerekiyor. Bireyler tarafından kazanılmıyor şampiyonluklar. Dolayısıyla birbirimizi tanımaya devan ediyoruz. Bu tanımanın sonucunda da daha iyi bir takım gibi oynamayı öğreniyoruz. En sonunda da şampiyon olmak için mücadeleye devam ediyoruz.

TAKIMA UYUMU

Kaptanımız Muslera olsun, Icardi olsun, Torreira olsun, Sergio olsun hepsiyle çok rahat şekilde iletişim kuruyorum aynı dili konuştuğumuz için. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda, kulüp tarafından sizler de çok yardımcı oluyorsunuz.

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TARAFTAR YORUMU

Gerçekten çok farklı bir taraftar var burada. Büyük kulüplerde çok tutkulu taraftarlar önceden görmüştüm. Fakat buraya geldiğimde, özellikle iki hafta önceki lig maçını tribünde izlerken, oradaki taraftarın bizi tutkuyla destekliyor olması gerçekten farklı bir seviyeydi benim için. Evdeki maçlarımızda, stadımızdaki maçlarımızda, kendimizi göstermek için onların da bize desteği gerekiyor. Daha fazla puan kazanmamız için birlikte olmamız gerekiyor. Ve taraftarın bu tutkusu çok önemli diye düşünüyorum.

EN ÇOK İSTEDİĞİM ŞEY

Süper Ligi hocamızla, takım arkadaşlarımızla birlikte kazanmak mükemmel olur. Süper Lig şampiyonu olmak için çalışıyoruz. Şampiyon olduğumuzda da, taraftarımızla birlikte kutlama yapmak şu anda en çok istediğim şey.

KEREM VE YUNUS YORUMU

Kerem ve Yunus için konuşmak gerekirse, kanatta bize çok yardımcı olan, bire birde çok iyi oyuncular. Genç olduklarını da düşünürsek, gerçekten çok kaliteli oyuncularımız var. Onlar için devamlı olmak önemli. Hem bizim maçlarımızda hem de milli takımda oynamaları açısından sürekliliğe ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Hep en üst seviyede oynamaları için. En üst seviyedeki oyuncu ile diğer oyuncular arasındaki fark bence sadece mentalite farkıdır. En üst seviyede oyuncu olmak için her gün antrenman yapmak, kendini ciddi bir şekilde o antrenmana vermek gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra zaten her oyuncu üst seviyede olur. Ben Mata olarak, onlara bu tarz bir tavsiye verirdim.

FORMA NUMARASININ ANLAMI

Önemli bir numara olduğu için genelde 10 numara ile çıkıyordum maçlara. Hoşuma gidiyordu. Futbolda önemli olan ofansif orta sahanın giydiği bir numaraydı. Manchester United'da da 8 numara ile sahaya çıkıyordum. Küçüklüğümden beri hoşuma giden bir numaraydı 8. Ve orada gururla taşıdım 8 numarayı. 10 numarayı Rooney gidiyordu, ondan alabilmek çok zordu. (gülerek) Annem geçen yıl vefat etti. 1964 doğumlu kendisi. O yüzden her zaman benimle olduğunu hissetmenin bir yolu olarak düşündüm ve 64 numarayı giydim. Babam da aynı yıl doğmuş. 64 numarayı giydiğimde onları yanımda hissediyor gibiyim.