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Juan Mata, Galatasaray'a veda etti!

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#Galatasaray#Juan Mata#Icardi
Juan Mata, Galatasaraya veda etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 15:48

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

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Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da ayrılık açıklandı.

Juan Mata, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

İşte paylaşımdaki ifadeler;

Bittiği için üzülmüyorum, yaşandığı için mutluyum. Sonsuza kadar bu ailenin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Stadyumumuzda ve deplasman maçlarımızda yarattığınız atmosfer rakipsiz, bunu size söyleyebilirim. HER ZAMAN evimizde oynuyormuşuz gibi hissettiriyor. Hiç şüphesiz dünyanın en iyi hayranlarından birisin. Bana ve aileme her yerde gösterdiğiniz sevgi için tüm kalbimle teşekkürler: sokaklarda, stadyumda, antrenman sahasında… Siz eşsizsiniz ve kulüp için vazgeçilmezsiniz. Hepinize hak ettiğiniz mutlu anları diliyorum. Seni asla unutmayacağım!

Cim Bom ailem. Muhteşem hayranlarımızla birlikte bu organizasyonu özel kılıyorsunuz. Bağlılığınız, profesyonelliğiniz ve en önemlisi rozete olan sevginiz ve sadakatiniz sayesinde ülkedeki en iyi takımız. Bu kulübü daha iyi hale getirmek için zaman ayıran ve biz oyuncular için elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan hepinize çok teşekkür ederim. Yakında görüşürüz! Başkan Sayın Dursun Özbek, bana muhteşem kulübünüzde oynama fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Erden Timur'a özel teşekkürler, Galatasaray'a olan sevginiz ve bu organizasyonu daha da ileriye götürme azminiz takdire şayan. Vizyonunuz kulübü ileriye taşıyacak. Sen iyi bir adamsın ve bu benim için en önemli şey.

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ICARDI'YE MESAJ

Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Pek çok farklı soyunma odasında bulundum, birçok oyuncuyla oynadım ama sahip olduğumuz dostluk ve bu sezon kurmayı başardığım ömür boyu arkadaşlarım, asla unutamayacağım bir şey. Özeldi. Aramızda yarattığımız atmosferin bizi şampiyon yaptığına yürekten inanıyorum. Takım olarak zorlukların üstesinden geldik ve bununla gurur duymalıyız. Aynı amaç için özverili bir şekilde birlikte çalışabildik ve bu, başarımızın anahtarıydı. Seni özleyeceğim! Hepinize en iyi dileklerimle, lütfen Şampiyonlar Ligi'ni Nef Stadı'na getirin! Bana kaçırdığım kupayı verdiğin için teşekkürler Mauro Icardi, ama yine de bana serbest vuruş bahislerimizden borçlusun.

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#Galatasaray#Juan Mata#Icardi

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