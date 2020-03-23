Jovic'in babası: 'Gerekirse hapis cezası verilsin'

Spor Arena Dış Haberler | Real Madrid'in Sırp fuıtbolcusu Luka Jovic, basketbol takımında Trey Tompkins'in Coronas virüs testinin pozitif çıkmasıyla futbol takımı için de uygulanan karantinayı ihlal ederek sevgilisi Sofija Milosevic'in doğum günü için Belgrad'a gitmişti.

Bu sorumsuz davranış sonrası Sırbistan'da ortalık karışmış, Luka Jovic'in tutuklanabileceği polis tarafından açıklanmıştı.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç de, Sırp oyuncu Joviç’i sert bir şekilde eleştirdi. Başbakan Brnabiç, “Milyon Euro’luk sözleşmeleri olan ve yurt dışından gelen futbolcular her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ama yanlış düşünüyorlar” dedi.

JOVIC'İN BABASI: SUÇLUYSA TUTUKLANSIN

Bütün bu gelişmeler sonrası Luka Jovic'in babasından açıklama geldi. Marca'ya konuşan Milan Jovic; "Oğluma iki kez test yapıldı ve ikisi de negatif çıktı. Sırbistan'a gitme kararını verme sebebi sağlıklı olmasıydı. Yanlış yaptığının farkındayım. Ama Belgrad'a gitme sebebi kız arkadaşının hamile olması. Onu yalnız bırakmak istemedi. Belgrad'a gittikten sonra ise evden hiç çıkmadılar. Sosyal medyada pyalaştıkları fotoğraflar önceki zamanda Madrid'de çekildi. Her şeye rağmen Sırbistan hükümetinin açıklamalarını destekliyorum. Luka eğer bir yanlış yapmışsa ve suçlu bulunmuşsa gereken ceza verilmeli. Bu ceza hapis bile olsa verilmeli." ifadelerini kullandı.