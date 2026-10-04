Jota Silva'dan Rafa Silva açıklaması!

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Beşiktaş'ta Rafa Silva ile beraber forma giyen Jota Silva, A Bola'ya açıklamalarda bulundu.

Jota Silva'nın sözleri şu şekilde:

Türkiye'de Rafa Silva ile birlikte oynadınız. Milli Takım'ı bırakma kararının nedenini size hiç açıkladı mı?

"Rafa ile çok iyi bir ilişkim oldu. Tanıma ve aynı sahayı paylaşma fırsatı bulduğum bir diğer harika insan. Baştan aşağı bir yıldız ve inanılmaz özelliklere sahip. Milli Takım'ı bırakma kararı hakkında hiç konuşmadık. Çünkü bir oyuncu böyle bir karar aldığında kendine göre nedenleri vardır ve bunları sorgulamaya çalışmamalıyız. Bu oyuncunun kendi kararıdır ve böyle bir karar aldıysa nedenini herkesten daha iyi kendisi biliyordur."

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Rafa sahada oldukça sakin bir insan izlenimi veriyor. Peki saha dışında nasıl biri?

"Harika bir insan, Türkiye'de bana çok yardımcı olan inanılmaz bir adam. Onunla çok iyi bir ilişkim oldu. Çok eğlenceli biri, gülüyor ve başkalarını güldürmeyi seviyor. Bazen insanlar onun hakkında yanlış bir izlenime sahip olabiliyor. Bana göre tavrı inanılmaz çünkü hakkında söylenenleri önemsemiyor. Çok gerçek, samimi ve ailesine çok bağlı bir insan. İnsanların onun daha sakin biri olduğu ve antipatik görünebildiği yönündeki düşüncelerinin aksine, durum tamamen farklı. Onu gerçekten tanıyan herkes onun harika bir insan olduğunu bilir."





Portekiz, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'da oynadınız. Statlardaki en iyi atmosferi nerede gördünüz?

"Neyse ki kariyerim boyunca inanılmaz atmosfere sahip kulüplerde oynama şansı buldum. Genel olarak Türkiye'de birçok statta atmosfer çok yoğun. Ancak Olympiakos'un stadında yaşadığım atmosfer inanılmaz, tarif edilemez. Sanki gücünüzü kaybettiğiniz anda taraftarlar takımı ileriye itiyor. D. Afonso Henriques Stadı benim evim. Yaşadığım ilk büyük atmosferdi ve her zaman özel bir atmosfere sahip. Taraftarların ne kadar coşkulu olduğunu herkes biliyor. Türkiye'de Beşiktaş'ın stadı da inanılmaz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin statlarında da çok yoğun ama oyuncular için harika atmosferler var. Herkes böyle atmosferlerde oynamak ister. İngiltere'de ise biraz farklı. Taraftarlar o kadar fazla tezahürat yapmıyor ancak statlar maçın günü veya saati fark etmeksizin her zaman tamamen dolu oluyor. Takımlarını sonuna kadar destekliyorlar ve bu da oradaki futbolu çok güzel ve özel kılıyor."

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Futbol dışında sıra dışı bir olaya tanık oldunuz mu?

"Türkiye'de insanlar futbola son derece tutkulu. İyi anlamda bir hastalık, yanlış anlaşılmasın. Rafa bana anlattı, ben görmedim. Kulüpten ayrılmak üzereyken bir çocuk, trafikte aracının yanından koşmaya başlayıp camına vurarak kalması için ona yalvarmış. Trafik akıyordu. Bu da Türk taraftarların çılgınlığını ve futbola olan tutkularını çok iyi gösteriyor."