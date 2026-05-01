Jota Silva: 'Hedefimiz kupa!'

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı Djalo ve Asllani'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yasin Özcan, galibiyeti değerlendirdi.

YASİN ÖZCAN: FİZİKSEL EKSİKLİĞİM MAÇ OYNAMAMAMLA ALAKALI

İlk yarıya bence çok güzel başladık. İlk 45 dakika çok iyi bir oyun oynadık ama ikinci 45 dakika birazcık durgun başladık. Rakibe çok pozisyon verdik, bir sürü gol fırsatı yakaladılar. Bunu değiştirmemiz gerekiyor.

İlk yarı kendimi iyi olarak gördüm ama ikinci devre onun aksine bayağı bir fiziksel eksikliğim var. İkinci yarı çok yorgun oynadığımı düşünüyorum. Bu fiziksel eksiklikle, maç oynamamamla alakalı ama bu kesinlikle bahane değil. En iyi şekilde çalışıp 90 dakika yüzde yüz oynamak için her şeyi yapacağım.

MUSTAFA ERHAN: KUPA EN YAKIN HEDEF

Her maç basamak basamak ilerliyoruz. Şimdi önümüzde bir kupa maçımız var. İlk odağımız kupa, sonrasında ise ligi en iyi şekilde bitirmek. Kupa şu an bizim için en yakın hedefimiz. İnşallah kupayı kazanacağız.

JOTA: BU SEZON HEDEFİMİZ KUPA

Salı günü oynayacağımız kupa maçına hazırlanmak adına bugün yapabileceğimiz en iyi şey, bu maçtan galip ayrılmaktı. Kupada tabii ki final oynamak istiyoruz. Bu sezon hedefimiz kupa. Bunu başarabilmek için bugün 3 puan almak bizim için çok önemliydi. Önümüzde oynayacağımız lig maçları var. Ligi kaçıncı sırada bitireceğimize bakmaksızın bu maçları oynamamız gerekiyor. Oynayan oyuncular açısından da hepimizin hazır olduğunu ve takıma katkı verdiğimizi göstermek çok önemliydi.

Her futbolcu, oynadığı süre boyunca alabileceği maksimum süreyi almak ister. Bugün aslında takım olarak bu konuya iyi bir reaksiyon gösterdik. Bugün normalden farklı bir ilk 11 ile başladık. Hepimiz kulübe katkı verdiğimiz için mutluyuz.