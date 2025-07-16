Joshua King'den sürpriz imza! Yeni adresi belli oldu

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Son olarak Fransız takımı Toulouse forması giyen Joshua King'in yeni adresi belli oldu.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe formasını da giyen Joshua King, Suudi Pro Lig ekiplerinden Al-Khaleej’e transfer oldu.

Kariyerine Manchester United altyapısında başlayan Norveçli futbolcu, sırasıyla Preton, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn'e kiralandı. Daha sonrasında Bournemouth, Everton ve Watford kariyerinin ardından 2022'de Fenerbahçe'ye imza attı.

Sarı - lacivertli formayla 32 maça çıkan King, 6 gol sevinci yaşamıştı.

Toulouse'da geride kalan sezonda 30 maça çıkan profesyonel futbolcu, 6 gol - 4 asistlik skor katkısı üretti.