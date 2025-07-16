×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Joshua King'den sürpriz imza! Yeni adresi belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Joshua King#Suudi Arabistan#Fenerbahçe
Joshua Kingden sürpriz imza Yeni adresi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 00:05

2022-2024 arasında Fenerbahçe formasını terleten Norveçli Joshua King, Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al-Khaleej'e transfer oldu.

Haberin Devamı

Son olarak Fransız takımı Toulouse forması giyen Joshua King'in yeni adresi belli oldu.

Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe formasını da giyen Joshua King, Suudi Pro Lig ekiplerinden Al-Khaleej’e transfer oldu.

Kariyerine Manchester United altyapısında başlayan Norveçli futbolcu, sırasıyla Preton, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn'e kiralandı. Daha sonrasında Bournemouth, Everton ve Watford kariyerinin ardından 2022'de Fenerbahçe'ye imza attı.

Sarı - lacivertli formayla 32 maça çıkan King, 6 gol sevinci yaşamıştı.

Toulouse'da geride kalan sezonda 30 maça çıkan profesyonel futbolcu, 6 gol - 4 asistlik skor katkısı üretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Joshua King#Suudi Arabistan#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!