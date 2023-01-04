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Joshua King böyle istedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Joshua King#Süper Lig
Joshua King böyle istedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2023 07:00

Fenerbahçe’nin attığı iki golde de direkt katkısı vardı Norveçli’nin.

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Nuri Şahin, çok umut bağladığımız genç ve ışıltılı yerli teknik adamlardan biri. Ancak Antalyaspor’la hocalık serüveninde iki dikkat çekici patern var: Birincisi, seri galibiyetlerin ardından seri mağlubiyet süreçleri yaşaması. İşler kötüleşince gidişatı değiştirmekte güçlük çekmesi. Geçen sezonu tam 16 maçlık harika bir namağlup seriyle bitirmişti Nuri Hoca. Bu sezon Ağustos-Eylül’de üst üste dört yenilgisi var. Sonra Ekim-Kasım’da üst üste beş galibiyet. Şu sıralar da 3 mağlubiyetlik bir seri içindeler. Bu üç mağlubiyetin de ortak bir yanı söz konusu: İlk golleri ikinci yarının başlarında kalelerinde görmeleri. Dengeli ilk devrelerin ardından ikinci yarılara kötü başlamaları. Ankaragücü ve Başakşehir’e böyle kaybetmişlerdi. Dün de Fenerbahçe’den ikinci devrenin başında 2 gol yediler.

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iKiNCi YARIDA MAÇIN SENARYOSU ÇOK DEĞiŞTi

Nuri Şahin’in talebeleri aslında dün Fenerbahçe’ye karşı ilk devreyi kora kor bir oyunun ardından hak ederek üstün bitirmişlerdi. Fiziksel bir oyun oynadılar, ikili mücadelelerde ayakta kaldılar ve savunma arkası koşular aradılar. Bir tanesini de Wright’la gole çevirdiler. Ancak ikinci yarının başlangıç düdüğüyle birlikte senaryo değişti. Jorge Jesus’un takımının ilk devredeki en büyük sorunu, ikinci-üçüncü bölge bağlantısı kuramamalarıydı. Ancak bu sezon oyuna sonradan soktuğu oyunculardan en fazla gol+asist katkısı (17) alan Portekizli hoca, Emre Mor, Zajc ve İrfan Can müdahaleleriyle saha içi enerjiyi değiştirdi. Özellikle ön tarafta hareketlilik arttı, sıkça sola deplase olan King, maçın da başrolü oldu. İki golde de direkt katkısı var Norveçli’nin. Bir harika topu da direkten döndü dün.

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FENERBAHÇE DURAN TOPLARI ÇOK ETKiSiZ KULLANDI

Dünün Fenerbahçe açısından bir başka dikkat çekici detayı da ilk devrede duran topları çok etkisiz kullanmalarıydı. 22’de frikikte Lincoln, 35’te frikikte Rossi, 43’te kornerde Rossi, 45+5’te frikikte Crespo çok kötü kullandılar bu fırsatları. İrfan Can Kahveci’nin son dönemde dikkat çekici bir düşüşü var ama şunu da not etmek gerek: İrfan Can sahada olduğunda Fenerbahçe duran topları çok daha anlamlı kullanıyor.

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#Fenerbahçe#Joshua King#Süper Lig

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