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GeriDiğer Joshua ile Fury arasındaki unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak
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Haber Giriş: 17.05.2021 - 00:00 | Son Güncelleme:

Joshua ile Fury arasındaki unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak

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Joshua ile Fury arasındaki unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak

Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ile Tyson Fury arasındaki ağır sıklet unvan maçı 14 Ağustos'ta yapılacak.

Fury, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fury-Joshua müsabakası, 14 Ağustos'ta Suudi Arabistan'da. Tüm gözler dünyanın en büyük spor etkinliğinde olacak." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını, 31 yaşındaki Joshua ise Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde tutuyor.

Joshua ile Fury arasındaki unvan maçı 14 Ağustosta yapılacak

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