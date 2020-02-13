Joseph Yobo milli takımda göreve başladı!
Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Joseph Yobo, Nijerya A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör oldu.
Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Joseph Yobo, Nijerya A Milli Takımı yardımcı antrenörlüğüne getirildi.
39 yaşındaki Yobo, Imama Amapakabo ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör Gernot Rohr'un yardımcılığını üstlenecek.
Nijeryalı savunmacı, Fenerbahçe formasıyla 84 Süper Lig maçına çıkmış ve takımına 3 gollük katkı sağlamıştı.
Son olarak Premier Lig ekiplerinde Norwich City' de oynayan Joseph Yobo, 2014 yılında emekli olmuştu.
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