Josef de Souza'ya ülkesi Brezilya'da silahlı soygun şoku! 'Ayağımdaki terliği bile aldılar'

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Türkiye'ye ilk olarak 2015 tarihinde Fenerbahçe formasıyla ayak basan Josef de Souza, 2018 yılında Al-Ahli'ye gitmiş ve daha sonra 2020 senesinde Beşiktaş'a imza atmıştı.

Siyah - beyazlılarla 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı futbolcu, 2023'te Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

Son olarak 11 Ocak 2024'te Başakşehir'in yolunu tutan Souza, 14 Temmuz 2014'te ayrılarak Vasco da Gama'ya imza atmıştı.

Kariyerini Brezilya'da sürdüren 35 yaşındaki futbolcu, ülkesinde hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

SİLAHLI SOYGUN

Arabasında oğluyla seyahat halinde olan Souza, hırsızların silahlı soygununa uğradı.

Özel eşyaları çalınan Josef de Souza'nın kendisi ve oğlunun durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar sonrası telefondan bir video kaydı başlatan Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Brezilya polisinin kısa süre içinde olayla ilgili soruşturma başlatmasının beklendiği kaydedildi.