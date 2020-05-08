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GeriFutbol Josef de Souza'dan transfer itirafı: "Kararımı verdim"
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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 22:37,Son Güncelleme:

Josef de Souza'dan transfer itirafı: "Kararımı verdim"

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Josef de Souza'dan transfer itirafı: "Kararımı verdim"
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, formasını giydiği Al-Ahli'den ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Al-Ahli'den maaşını alamadığı ve ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu.

Flamengo ile adı anılan Josef de Souza, "Menajerim, Arabistan'dan çok iyi maaş aldığımı Flamengo'ya iletti. Flamengo ise maaşımın aynısını ödeyebileceğini iletti. Ancak, Al Ahli maaşımın tamamını ödedi ve an itibariyle Arabistan'da kalmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, "Palmeiras benimle bir görüştü. Bana Palmeiras için oynayıp oynamayacağımı sordular. Ancak, Palmeiras'ın teklifini kabul etmedim. Arabistan'da en azından 1 sezon dah ageçireceğim. Hayalim Brezilya'ya geri dönmek ve şampiyonluk yaşamak." sözleriyle konuşmasını noktaladı(Sporx)

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