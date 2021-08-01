Josef de Souza'dan "Paranın köpeği" diyen takipçisine flaş yanıt: "Yarısını kazanmak için Beşiktaş'a geldiysem..."

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a transfer olduğu gün uçakta çekilen fotoğrafını paylaştı.

De Souza yaptığı paylaşıma, "O günü hatırlıyor musunuz? mesajını ekledi. Brezilyalı yıldızın bu mesajına Suudi Arabistanlı bir takipçisi yorum yazdı.

Takipçisi Brezilyalı yıldıza, "Josef de Souza, paranın köpeği ve profesyonel değil" ifadelerini yazarken Josef'in yanıtı gecikmedi.

Brezilyalı yıldız takipçisine, "Arabistan'da kazandığımın yarısından daha azını kazanmak için Beşiktaş'a geldiysem nasıl paranın köpeği olurum? Garip" şeklinde yanıt verdi.

Josef de Souza Beşiktaş'a transfer olmadan önce Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımının formasını giydi.