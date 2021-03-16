Josef de Souza'dan F.Bahçe sözleri! "Derbilerin önemini biliyoruz"

Bu maçı unutup Fenerbahçe derbisine hazırlanacaklarını belirten Josef, Takımımızı ve Başakşehir'i tebrik ediyorum. 2-0'dan geri geldiler. Bizi zorladılar. Bizim için yorucu bir maç oldu. Yarından itibaren hafta sonuna hazırlanmaya başlayacağız. Türkiye'de derbilerin önemini biliyoruz. Bütün ülkeyi ilgilendiriyor. Biz formumuzu korumak istiyoruz. Yarından itibaren Fenerbahçe'ye hazırlanacağız." diye konuştu.

Galatasaray derbisi öncesi gol atarsa kar altında havuza gireceğine dair eşiyle iddiaya girmesi hatırlatılan Josef; "Benim orta saha olarak görevim gol atmak değil. Gol atmak ekstra bir durum. Forvetlerimiz gol attığında mutlu oluyorum. Maç kazanmamız yeterli benim için. Taraftarımıza elimizden geleni yapacağımızı söylemek istiyorum." dedi.

Larin: "Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacağız"

Tur atladıkları için mutlu olduklarını belirten Larin ise "Zor bir maç oldu. Başakşehir 2-0'dan geri geldi. Savaşmayı bırakmadılar ama biz de bırakmadık ve takım olarak iyi mücadele ettik. Finalde olduğumuz için mutluyuz. Fenerbahçe ile önemli bir maç oynayacağız. Bugün de özgüven için önemliydi. Kazanmak mutluluk verici." dedi.

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