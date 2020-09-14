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GeriFutbol Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına övgü
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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 21:23 | Son Güncelleme:

Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına övgü

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Josef de Souza'dan Beşiktaş taraftarına övgü
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Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlı takıma transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Brezilyalı oyuncu, "Beşiktaş ailesine katıldığım için mutluyum. Beni yeniden Türkiye'ye getirdiği için Beşiktaş'a teşekkür ediyorum. Sevginin ve ilginin karşılığını en iyi şekilde sahada vermek istiyorum. Deplasmanda kazandığımız için çok mutluyum. Deplasmanda büyük takıma karşı oynamak ve bu maçı kazanmak Beşiktaş'ı daha ilk haftadan bir adım bir çıkardı." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarının maçlardaki etkisinden bahseden Souza, "Beşiktaş'a karşı birçok maçta oynadım. Beşiktaş'a karşı oynarken maçlardaki taraftar baskısı, rakip oyuncu olarak hissettiklerimiz, en kötü deplasmandı diyebilirim. Umarım bundan sonra bu gücü arkamıza alarak rakiplere baskıyı hissettirebiliriz." ifadelerini kullandı.

 

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