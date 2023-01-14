Josef de Souza: "Zor bir dönemden geçiyorum"

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Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u son dakika golüyle yenerken oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini belirten Josef, "Konyaspor'a karşı burada oynamak zor. Maça tabiri caizse 1-0 geride başladık. Geri çevirmek kolay değildi. Savaştık, karşılığını da son anlarda aldık. En iyi oynadığımız maçlardan biri değildi ama son ana kadar mücadele edip mükafatımızı aldık. Zor bir dönemden geçiyorum. Bugün de ağrılarla oynadım. Dizimde bir ağrı var. Ağrılarla oynamaya devam ediyorum. Hala ağrım var. Yüzde yüz 100 Josef'i bazen gösteremiyorum. Testler olacak, umarım bir şey çıkmayacak. Sakatlığım en iyi performansımı göstermemi engelliyor. Elimden geleni yapıyorum ama eleştirilebiliyorum. Fedakarlık yaparak oynamaya çalışıyorum, bunu bilmiyorlar. Ben her şeyimi vermeye çalışıyorum. Bu ağrılar beni zorluyor." diye konuştu.

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Cenk Tosun ise "Hepimiz çok inandık. İlk devre Konyaspor bireysel hatamızdan golü buldu. Bir tane de Bytyqi'nin pozisyonu var. Onun dışında biz oynadık. Tartıya koyacak olursak maçı biz bir tık daha fazla hak ettik. Allah'ın yardımıyla kazandık. Beşiktaş şampiyonluk yarışının içinde." dedi.