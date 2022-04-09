Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Josef de Souza: 'Yeni bir Beşiktaş var'

#Beşiktaş#Josef#Süper Lig
Josef de Souza: Yeni bir Beşiktaş var

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Josef de Souza, Alanyaspor'u 4-1 mağlup etitkleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Josef de Souza, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'TÜM MAÇLARI KAZANACAĞIZ'

Valerien Ismael ile yeni bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayan Josef, "Yeni bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağız, bunan inanıyorum. Ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Yüksek tempoya alışacağız" dedi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş-Alanyaspor maçına Michy Batshuayi damgası Valerien Ismael sonrası...Beşiktaş-Alanyaspor maçına Michy Batshuayi damgası! Valerien Ismael sonrası...Haberi görüntüle

RIDVAN: 'İKİLİ İLİŞKİSİ ÇOK İYİ'

Siyah-beyazlıların sol beki Rıdvan ise "Yeni bir hocamız geldi, çok çalışıyoruz. Bize her şeyi öğretiyor. İnşallah böyle devam edeceğiz. Hocanın ikili ilişkisi çok iyi. Oyundan çıktığımda, Türkçesi yettiği kadar bana 'Harika' dedi." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

ERSİN: 'BU GALİBİYETİ HAK ETTİK'

Ersin Destanoğlu ise "Takım halinde iyi oynadık, bu galibiyeti hak ettik. Hocamız geldikten sonra performansımız ve ruhumuz arttı. Üst üste kazanarak devam etmek istiyor. Üçlü defansla daha önce bir iki maç oynadık. Ben de alışmaya çalışıyorum. Hatalarımı minimuma indireceğim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Josef#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar
‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith

BAKMADAN GEÇME!

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar
‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

‘Kara kaş, kara gözle değil... Yürek ve oyunculukla ayakta kalmaya çalışıyorum’

#Taner Ölmez
24 dil bilen halı temizleyici Beynini inceleme altına aldılar... Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti

24 dil bilen halı temizleyici! Beynini inceleme altına aldılar... 'Yüzünde oluşan ifadeyi görmek çok hoşuma gitti'

#Vaughn Smith