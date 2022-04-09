Josef de Souza: 'Yeni bir Beşiktaş var'

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Süper Lig'in 32. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Josef de Souza, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'TÜM MAÇLARI KAZANACAĞIZ'

Valerien Ismael ile yeni bir anlayışa sahip olduklarını vurgulayan Josef, "Yeni bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gerçek yüzünü gösteriyoruz. Sezon daha bitmedi. Tüm maçları kazanacağız, bunan inanıyorum. Ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamız geleli çok zaman olmadı. İdman tempomuz değişti. Bazen idmanlardan sonra ölmüş gibi hissediyorum. Sahada sonuç alınca, bu mutluluğa dönüşüyor. Yüksek tempoya alışacağız" dedi.

RIDVAN: 'İKİLİ İLİŞKİSİ ÇOK İYİ'

Siyah-beyazlıların sol beki Rıdvan ise "Yeni bir hocamız geldi, çok çalışıyoruz. Bize her şeyi öğretiyor. İnşallah böyle devam edeceğiz. Hocanın ikili ilişkisi çok iyi. Oyundan çıktığımda, Türkçesi yettiği kadar bana 'Harika' dedi." şeklinde konuştu.

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ERSİN: 'BU GALİBİYETİ HAK ETTİK'

Ersin Destanoğlu ise "Takım halinde iyi oynadık, bu galibiyeti hak ettik. Hocamız geldikten sonra performansımız ve ruhumuz arttı. Üst üste kazanarak devam etmek istiyor. Üçlü defansla daha önce bir iki maç oynadık. Ben de alışmaya çalışıyorum. Hatalarımı minimuma indireceğim." ifadelerini kullandı.