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GeriFutbol Josef de Souza paylaştı, Hulk beğendi
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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2021 - 23:54 | Son Güncelleme:

Josef de Souza paylaştı, Hulk beğendi

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Beşiktaş'ın transferi için girişimlerini sürdürdüğü Brezilyalı yıldız Hulk, vatandaşı Josef de Souza'nın Göztepe maçından sonra yaptığı paylaşımı beğendi.

Josef de Souza'nın Instagram paylaşımını, siyah beyazlıların transfer gündeminde yer alan Brezilyalı vatandaşı Hulk beğendi.

Josef de Souza'nın Göztepe maçı sonrası Instagram hesabından yaptığı, "Geriye düşmemize rağmen takım halinde mücadeleyi son ana kadar bırakmadık. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli 3 puan. Aynı inançla, aynı hırsla yolumuza devam ediyoruz. Haydi!" paylaşımına Hulk'tan beğeni geldi.

Yıldız golcünün bu beğenisi, sosyal medyada transferin bittiğine dair yorumların yapılmasına yol açtı.

Josef de Souza paylaştı, Hulk beğendi

Josef de Souza paylaştı, Hulk beğendi

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