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Josef 1 maç sonra 1 yıl daha Beşiktaş'ta

#Transfer#Josef#Beşiktaş
Josef 1 maç sonra 1 yıl daha Beşiktaşta

Sambacı yarın Rize’de oynama şansı bulursa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak.

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Beşiktaş’ın orta sahasının en önemli isimlerin Josef de Souza yarın Çaykur Rizespor deplasmanında sahaya çıkması durumunda 2022-23 sezonunda da takımda kalacak.

Siyah beyazlı formayı bu sezon 25 maçta giymesi durumunda mukavelesi otomatik olarak uzayacak olan Sambacı; sezonun geri kalan bölümünde 17 Süper Lig, 5 Şampiyonlar Ligi, 1 Türkiye Kupası. 1 TFF Süper Kupa olmak üzere 24 karşılaşmada görev yaptı.

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24 MAÇTA OYNAYIP 3 GOL ATTI

32 yaşındaki futbolcu yarın şans bulması durumunda 1 sezon daha siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek.

2020-21 sezonu öncesi geldiği Beşiktaş’ta Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Sambacı, bu sezon görev yaptığı 24 resmi karşılaşmada 3 gol attı.

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#Transfer#Josef#Beşiktaş

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