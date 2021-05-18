Jose Sosa’nın gönlünde Emre Belözoğlu var

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesinin ardından en güvendiği isimlerden biri olan Jose Sosa yeni sezonda takımda kalıp şampiyonluk özlemini gidermek istiyor. Erol Bulut’un teknik direktörlük koltuğunda oturduğu 31 haftalık dönemde 15 kez 11’e giren Sosa’yı, Belözoğlu saha içi lideri olarak görevlendirdi. Arjantinli yıldız, genç teknik adamın görev yaptığı 10 lig maçının 8’inde maça direkt başladı. Sarı lacivertlilerle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sosa, önümüzdeki günlerde yönetimin indirim isteği için görüşmeye gidecek.

FARK YARATTI

Sarı lacivertliler ile yola devam etmesine kesin gözle bakılan Sosa’nın yarım kalan görevini tamamlayıp F.Bahçe’de şampiyonluk yaşamak istediği öğrenildi. 35 yaşındaki yıldızın diğer bir isteğinin ise 32. haftada bayrağı devralmasına karşın takımı tanıyan, küçük dokunuşlarla F.Bahçe’yi yeniden şampiyonluk yoluna sokan Emre Belözoğlu’yla yola devam edilmesi olduğu öğrenildi. Genç teknik adam takımın başında kalırsa başarının geleceğine inandığını yakın çevresi ile paylaşan Sosa bu sezon ligde 35 maçta görev alırken 4 gol ve 3 asistle oynadı.