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GeriFutbol Jose Sosa’nın eşi ‘iki keklik’ türküsüyle büyüledi
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Haber Giriş: 20.07.2020 - 17:10,Son Güncelleme:

Jose Sosa’nın eşi ‘iki keklik’ türküsüyle büyüledi

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Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde’nin sosyal medya hesabından bir müzik öğretmeniyle birlikte gitar eşliğinde söylediği ‘iki keklik’ türküsü paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz günlerde vücuduna 'Yenge' ve 'Nabaysın' dövmeleri yaptıran Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, bu kez de türkü söyledi.

Trabzon’a ve Türkiye’ye alışan Arjantinli Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, sosyal medya hesabından gitar eşliğinde bir müzik öğretmeniyle birlikte söylediği ‘iki keklik’ türküsünü paylaşırken, bu paylaşımı yoğun ilgi gördü.

Bu arada sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Jose Sosa henüz bordo-mavililer ile yeni sözleşme imzalamadı.

Jose Sosa’nın eşi ‘iki keklik’ türküsüyle büyüledi

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