Jose Sosa ile De Paul'ün eski sevgilisi fena yakalandı!

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Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, gece hayatında ve magazinde sergilediği aktiflikle de adından söz ettirmişti.

Fenerbahçe'de forma giyerken 18 yıllık birliktelik yaşadığı ve iki çocuk sahibi olduğu eşi Carolina Alurralde ile boşanan Jose Sosa bu kez ülkesi Arjantin'de magazin objektiflerine yakalandı.

DE PAUL'ÜN ESKİ SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

37 yaşındaki Jose Sosa, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda bulunan Rodrigo De Paul'ün eski sevgilisiyle bir gece kulübünde yakınlaşırken görüntülendi.

İlgili haberde Sosa ile Camila Homs'un gece boyunca birlikte eğlendikleri ve öpüştükleri yazıldı.

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SOSYAL MEDYADA 'YANLIŞ' İFADELER

Bu haber sosyal medyada 'Jose Sosa, Rodrigo de Paul'un eşi Camila Homs ile bir gece kulübünde dudak dudağa görüntülendi. Haberi öğrenen De Paul, her yerde Jose Sosa'yı aramaya başladı.' cümleleriyle yayıldı.

Rodrigo De Paul ile Camila Homs yaklaşık 12 yıl süren ve iki çocuk dünyaya getirdikleri ilişkilerini evlilikle taçlandırmadı. Ünlü çift 1 yılı aşkın bir süre önce ilişkilerine son vermişti.

DE PAUL, ÜNLÜ ŞARKICI MARTINA STOESSEL İLE BİRLİKTE

Atletico Madrid forması giyen Arjantinli futbolcu Rodrigo DE PAUL şu anda Arjantinli ünlü şarkıcı Martina Stoessel ile birlikte.