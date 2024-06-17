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Jose Mourinho'ya uyarı: Türkiye'de dikkatli ol

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#John Obi Mikel
Jose Mourinhoya uyarı: Türkiyede dikkatli ol
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 00:44

Trabzonspor’da forma giyen Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel’den eski hocasına uyarı. Jose Mourinho'ya uyarıda bulunan John Obi Mikel, “Taraftarları arkasına almak istemesini anlıyorum ama performans göstermesi gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa, ona ne kadar çabuk sırt çevireceklerini görünce şaşıracaktır.” dedi.

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Trabzonspor’un eski futbolcusu John Obi Mikel, Chelsea’de birlikte çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’yu Türkiye ile ilgili uyardı.

John Obi Mikel, Türkiye’de taraftarları memnun etmenin kolay olmadığına dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı:

iNGiLTERE-iTALYA GiBi SABIRLI DEĞiLLER

“Sizi severler, maç kazandığınızda istediğiniz her şeyi verirler. Ancak İngiltere ya da İtalya’daki kadar sabırlı değiller. Bu yüzden Mourinho’nun dikkatli olması gerekiyor. Taraftarları arkasına almak istemesini anlıyorum ama performans göstermesi gerekiyor. Eğer bunu yapamazsa, ona ne kadar çabuk sırt çevireceklerini görünce şaşıracaktır.”

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#John Obi Mikel

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