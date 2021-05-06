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GeriFutbol Jose Mourinho'ya Roma 7, Tottenham 10 milyon euro ödeyecek
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Futbol
Haber Giriş: 06.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Jose Mourinho'ya Roma 7, Tottenham 10 milyon euro ödeyecek

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İtalyan devi Roma'ya 3 yıllık imza atan Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun sözleşmesindeki maaş detayı dikkat çekti.

Jose Mourinho, Tottenham ile yolların ayrılması sonrası Roma ile anlaşırken sözleşmesindeki bir detay dikkat çekti.

Tottenham’da yılda 15 milyon sterlin (17.4 milyon euro) kazanan ünlü hoca, Roma’dan 7 milyon euro alacak.

İngiliz ekibi tazminat maddesi olarak ‘daha düşük ücretle başka bir görev üstlenirse’ maaş farkını ödemeyi kabul ettiği için Mourinho, İtalya’da göreve başladığında 10 milyon euronun üstünde bir rakamı Tottenham ödeyecek.

Jose Mourinhoya Roma 7, Tottenham 10 milyon euro ödeyecek

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