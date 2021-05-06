Jose Mourinho'ya Roma 7, Tottenham 10 milyon euro ödeyecek

Jose Mourinho, Tottenham ile yolların ayrılması sonrası Roma ile anlaşırken sözleşmesindeki bir detay dikkat çekti.

Tottenham’da yılda 15 milyon sterlin (17.4 milyon euro) kazanan ünlü hoca, Roma’dan 7 milyon euro alacak.

İngiliz ekibi tazminat maddesi olarak ‘daha düşük ücretle başka bir görev üstlenirse’ maaş farkını ödemeyi kabul ettiği için Mourinho, İtalya’da göreve başladığında 10 milyon euronun üstünde bir rakamı Tottenham ödeyecek.

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