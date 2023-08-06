Jose Mourinho'ya Michy Batshuayi önerisi! Fenerbahçe'nin kararı...

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Yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra kadrosunu da şekillendiren Fenerbahçe'de bir gelişme daha yaşandı.

BATSHUAYI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sarı-lacivertli ekipte, yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor. Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satabilir.

ROMA'YA ÖNERİLDİ İDDİASI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Sarı Lacivertli takım, forvet arayışında olan İtalyan devi Roma'ya Michy Batshuayi'yi önerdi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Belçikalı golcünün transferine sıcak baktığı öne sürüldü.

Öte yandan Roma'nın gündeminde Duvan Zapata ve Wout Weghorst gibi golcüler de yer aldığı kaydedildi.

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