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Jose Mourinho'ya Michy Batshuayi önerisi! Fenerbahçe'nin kararı...

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#Transfer#Fenerbahçe#Batshuayi
Jose Mourinhoya Michy Batshuayi önerisi Fenerbahçenin kararı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 08:36

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transferi sonrası ikinci santrfor konumuna düşen Michy Batshuayi'ye talip çıktı.

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Yeni sezon hazırlıklarının yanı sıra kadrosunu da şekillendiren Fenerbahçe'de bir gelişme daha yaşandı.

BATSHUAYI TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sarı-lacivertli ekipte, yapılan takviyelerin ardından kendisini yedek kulübesinde bulan Batshuayi'nin yüzü gülmüyor. Yedek kaldığı için mutsuzluğunu gizlemeyen Batshuayi, temsilcisi aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Belçikalı golcü oyuncuyu satabilir.

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ROMA'YA ÖNERİLDİ İDDİASI

Corriere dello Sport'un haberine göre; Sarı Lacivertli takım, forvet arayışında olan İtalyan devi Roma'ya Michy Batshuayi'yi önerdi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun da Belçikalı golcünün transferine sıcak baktığı öne sürüldü.

Öte yandan Roma'nın gündeminde Duvan Zapata ve Wout Weghorst gibi golcüler de yer aldığı kaydedildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Batshuayi

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