Jose Mourinho'ya 90+1 şoku! Benfica'dan sürpriz kayıp

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 00:34

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Portekiz devi Benfica'nın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho, ikinci maçında sahasında Rio Ave'ye takıldı.

Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, sahasında Rio Ave'yi konuk etti.

Da Luz'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında ise Sudakov, dakikalar 86'yı gösterdiğinde Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın sonuna +7 eklenirken, konuk ekip 90+1. dakikada Andre Luiz'in golüyle 1 puanı kurtardı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Benfica 14, galibiyeti olmayan Rio Ave ise 4 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Jose Mourinho'nun öğrencileri sahasında Gil Vicente ile karşılaşacak. Rio Ave ise Famalicao deplasmanına gidecek.

Portekizli çalıştırıcı takımının başında çıktığı ilk maçta AVS'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

