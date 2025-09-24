Jose Mourinho'ya 90+1 şoku! Benfica'dan sürpriz kayıp

Güncelleme Tarihi:
Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, sahasında Rio Ave'yi konuk etti.
Da Luz'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında ise Sudakov, dakikalar 86'yı gösterdiğinde Benfica'yı 1-0 öne geçirdi. Maçın sonuna +7 eklenirken, konuk ekip 90+1. dakikada Andre Luiz'in golüyle 1 puanı kurtardı.
Rio Ave'ye Benfica karşısında 1 puanı getiren gol ⤵️pic.twitter.com/FsMxszGC42— Spor Arena (@sporarena) September 23, 2025
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Benfica 14, galibiyeti olmayan Rio Ave ise 4 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Jose Mourinho'nun öğrencileri sahasında Gil Vicente ile karşılaşacak. Rio Ave ise Famalicao deplasmanına gidecek.
Portekizli çalıştırıcı takımının başında çıktığı ilk maçta AVS'yi deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.