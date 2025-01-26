Jose Mourinho’nun yardımcısı Salvatore Foti kimdir?

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Süper Lig’de oynanan Adana Demirspor maçında hakeme itirazdan dolayı sarı kart gören Jose Mourinho, cezalı duruma düştü ve Göztepe maçında kenarda yer almıyor. Mourinho yerine Fenerbahçe bugün Salvatore Foti’ye emanet.

JOSE MOURİNHO’NUN YARDIMCISI SALVATORE FOTİ KİMDİR?

Salvatore Foti 8 Ağustos 1988’de dünyaya gelen İtalyan futbol teknik direktörü ve eski profesyonel oyuncu olup, şu anda Fenerbahçe'de José Mourinho'nun yardımcı antrenörlüğünü yapmaktadır.

Futbolculuk kariyerinde forvet olarak oynadı , Sampdoria için 15 Serie A maçına çıktı ve ligde bir gol attı ve ardından kariyerinin çoğunu Serie B'de geçirdi , yedi kulüp için toplam 104 maç ve 16 gol attı. Ayrıca İtalya için genç uluslararasıydı. Başarısız bir sırt ameliyatının ardından 27 yaşında emekli olduktan sonra çeşitli takımlarda teknik direktörlük yaptı.