Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki çılgın sevincinden yeni görüntüler servis edildi! Golden önce...

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Papara Park'ta oynanan ve büyük bir heyecan fırtınasına sahne olan maçta sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Fred, Edin Dzeko ve Sofyan Amrabat kaydetmişti.

GOL SONRASI ÇILGIN SEVİNÇ

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Amrabat'ın 90+12. dakikada fileleri sarstığı vuruş sonrası çılgınca bir sevinç yaşamıştı.

Portekizli teknik adam, topun ağlarla buluşmasıyla birlikte sahaya girip kaymak istemiş ancak zemine takılıp düşmüştü. Sonrasında ise Dominik Livakovic ile sarılan Mourinho, oyuncularıyla büyük bir sevgi yumağı oluşturmuştu.

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YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Yayıncı kuruluş beIN Sports, tecrübeli teknik direktörün sevincinden yeni görüntüleri paylaştı.

Mourinho ve yedek kulübesinin golden önce gelişen atağı büyük bir dikkatle takip ettiği topun filelere gitmesiyle birlikte ise ikonikleşen bir sevinç yaşadığı yeniden görüldü.

👀 Dikkatle izledi

⚽️ Gol oldu

🌪️ Sahaya girdi



Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçında 90+12. dakikada gelen gole verdiği reaksiyon 👇pic.twitter.com/0Y9kTQDLlp — Spor Arena (@sporarena) November 5, 2024

MAÇ SONU AÇIKLAMALARI DA OLAY OLMUŞTU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçından sonra hakemler aleyhine çok sert açıklamalar yapmıştı.

Mourinho, “Atilla Karaoğlan’ı sahada görmedik, genç bir hakem vardı ama arka plandaki hakem Atilla Karaoğlan’dı. Görünmeyen bir adam olmasına rağmen maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum; onu istemiyoruz, VAR hakemi veya saha hakemi olarak istemiyoruz, özellikle VAR hakemi olarak istemiyoruz. Sisteme karşı oynadık. Çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler’e kızıyorum; anlattıklarının tamamını bilseydim, Fenerbahçe’ye gelmezdim. Fenerbahçe ailesi her şeyin farkında. Osayi’ye yapılan kırmızı kart değil miydi? Karaoğlan çay mı içiyordu o esnada? Türk çayı mı içiyordu? Bizim bunlara artık gülmemiz gerekiyor. Ciddiye almamak gerekiyor. Bunu siz Türklerin konuşması gerekiyor. Burası benim ülkem değil. Ama siz Türkler konuşmalısınız.” demişti.

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AVRUPA DA MOURINHO'YU MANŞETİNE TAŞIDI

Jose Mourinho, Trabzonspor maçı sonrası Avrupa basınında da geniş yer buldu. Deneyimli teknik adam hakkında yazılanlardan öne çıkanlar şöyle:

UNUTULMAYACAK BİR KUTLAMA

24 SATA (HIRVATİSTAN): “Komik Mourinho, Livakovic’in kollarına koştu ve yere düştü. Yerde birbirlerine sarıldılar. Boş yere ona ‘özel’ ve en karizmatik antrenörlerden biri demiyorlar. O çok özel. Çılgına dönen Mourinho unutulmayacak bir kutlamaya imza attı. Fenerbahçe de çok kritik bir galibiyete imza attı.”

BU KEZ BAŞARAMADI, YERE ÇAKILDI

THE SUN (İNGİLTERE): “Özel bir gaf. Jose Mourinho diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı, yüz üstü çimlere düştü. Özel Biri, imza hareketi olan diz kaymasını gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez bu hareketi başaramadı.

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ÇABUK ÖFKELENENLERİN BİRLİKTELİĞİ

PLANET FOOTBALL (İNGİLTERE): “Jose Mourinho’nun 2024’ün en iyi gol kutlamasını yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Mourinho’nun Fenerbahçe’nin başına geçmesi, çabuk öfkelenen bir kulüp ile çabuk sinirlenen bir teknik direktörün mükemmel birlikteliğinin bir işaretiydi zaten.

GÜLÜNÇ BİR ŞEKILDE BAŞARISIZ OLDU

DAILY MAIL (İNGİLTERE): “Diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirad atmaya başladı.”