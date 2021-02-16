Jose Mourinho'nun Tottenham'daki tazminatı dudak uçuklattı!

Spor Arena Dış Haber | Sezona çok iyi bir giriş yapan ve şampiyonluk parolası ile yola devam eden Tottenham'da işler son 1 aydır hiç iyi gitmiyor. Son 5 maçın 4'ünü kaybeden Tottenham, lider Manchester City'nin 17 puan gerisine düşerken ligde de 9. sıraya kadar geriledi.

Daha kısa bir zaman önce liderlik mücadelesi veren Tottenham'ın bu düşüşün ardından gözler Jose Mourinho'ya çevrilmiş durumda. İngiliz basını, alınan başarısız sonuçların ardından tecrübeli teknik direktörü eleştirirken The Athletic'te yer alan haberde Mourinho'nun tazminatı açıklandı...

GÖNDERİLİRSE 40 MİLYON EURO KAZANACAK

Kasım 2019'da takımın başına Jose Mourinho'yu getiren ve 2022/23 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalayan Tottenham, Portekizli teknik direktörü kovması halinde 40 milyon euro tazminat ödeyecek.

FUTBOL TARİHİNİN EN ÇOK TAZMİNAT KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRÜ

Tottenham'dan yıllık 17.5 milyon euro kazanan Mourinho, futbol tarihinin en çok tazminat kazanan teknik direktörü konumunda.

Chelsea'den iki, Real Madrid ve Manchester United'dan ise birer kez kovulan Mourinho, toplamda 79 milyon 700 bin euro tazminat kazanmıştı.

2007'de Chelsea'de görevine son verilen Mourinho 20 milyon euro, 2013'te Real Madrid'de 18 milyon 700 bin euro, 2015'te bir kez daha Chelsea'den 20 milyon euro ve son olarak Manchester United'dan 21 milyon euro tazminat almıştı.

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