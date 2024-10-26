Jose Mourinho'nun tek kişilik şovu!

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Fenerbahçe, Manchester United ile sahasında oynadığı maçlardaki yenilmezlik serisini (2 galibiyet, 1 beraberlik) Jose Mourinho yönetiminde de sürdürürken hem 1-1’lik skor hem de Portekizli çalıştırıcının gördüğü kırmızı kart İngiltere’de manşetlere taşındı. Ada’da daha önce Kırmızı Şeytanlar’ın yanı sıra Chelsea ile Tottenham’ı da çalıştıran ve İngiliz basının yakından tanıdığı Jose Mourinho için gazeteler şu başlıkları attı:

Jose sahnenin odağında yer aldı

Daily Mail: “M.United’da Mourinho’nun iki tarafı olduğunu her zaman söylerlerdi. Bu maçtan önce büyüleyici Jose, sahnenin odağında yer aldı. Mourinho tek kişilik şovuna devam ederken, bir Avrupa Ligi maçı daha oynanıyordu ve Avrupa’da son 11 maçta 1 kez kazanan United için bu maç da beraberlikle sonuçlandı. Mourinho bu maç öncesinde blöf yaparak United’ı turnuvayı kazanmak için favori göstermişti ama bu takım onun 2017’de Avrupa Ligi zaferine taşıdığı takım kadar iyi değil.”

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Ten Hag başarısız olduğunu gördü

The Telegraph: “Eski Manchester United menajerinin penaltı verilmemesine öfkeyle tepki göstermesinin ardından kırmızı kart gördüğü bir gecede, rakibi Erik ten Hag, kendi takımının Avrupa’da yine başarısız olduğunu gördü. Manchester United, son 19 ayda Avrupa’da sadece bir kez kazandı.

· Daily Telegraph: “Alaycı Jose Mourinho kırmızı karttan sonra karşılık verdi: ‘Bu yüzden dünyanın en iyisi.”

Penaltı ricası kulak ardı edilmesiydi...

· The Guardian: “Erik Ten Hag, Avrupa’daki son beş deplasman maçında 17 gol yemiş bir takımdan çok daha iyi bir performans gösterdi. Mourinho’nun penaltı ricaları kulak ardı edilmeseydi durum daha da kötü olabilirdi. 2004’te Sir Alex Ferguson yönetiminde burada 3-0 kaybeden United, en azından bu kez eskiye nispeten yara almadan çıktı.”

· BBC: “Tüm gözler Ten Hag ve Manchester United’da, ancak Mourinho yine rol çaldı.”

ManU'daki sorunu gölgelemedi

· The Sun: “Cehennem’e adım attılar ve yaşlı şeytanın ta kendisiyle yüz yüze geldiler. Ancak Manchester United, Jose Mourinho’nun ininden bir başka Avrupa kargaşası gecesinde bir puanla kurtuldu. Portekizli teknik direktör, penaltı kararının ardından saha kenarında ettiği küfürlerden dolayı hakem tarafından oyundan atıldı.”

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· The Independent: “Mourinho eski takımına karşı kırmızı kart gördü ancak bu durum Erik ten Hag’ın takımında devam eden sorunu gölgelemedi.”