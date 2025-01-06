Jose Mourinho'nun sözleri İspanya'da gündem oldu: Galatasaray'ın şampiyon yapılacağına inanmış

Haberin Devamı

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"NEDEN GERÇEĞİ SÖYLEMİYORSUNUZ?"

Maç sonrası yayıncı kuruluşun flaş röportajında 8 puanlık farkın kapanış kapanmayacağı yönündeki soruya sinirlenen Portekizli teknik adam; "Bu soruyu bana sorup neden gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz? Gerçeği söylemeye neden korkuyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Sizce puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklı? O zaman gerçeği söyleyin." diyerek röportajı terk ettti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

YENİ BİR TÜRKÇE KELİME ÖĞRENDİM: SKANDAL

Basın toplantısında benzer açıklamalara devam eden Mourinho; "Ben Türkçe konuşmuyorum, dolayısıyla televizyon, gazete ya da sosyal medya takip etmiyorum. Düşüncelerim var tabi. 25 yıllık kariyerimde hatta 35 yıllık futbol kariyerimde tüm yılları baz aldığım zaman böylesini daha önce hiç görmedim. Anlaşılır değil, sınırların ötesinde bu. Tek başına bir kulübün bu sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Bu lig benim ligim, minimum 2 yıl boyunca. Ama bu lig sizin liginiz. Futbolu seven çocukların ligi. Bu ligin statükosundan mutluysanız mutlu olun ama tek başına bir kulüp bu durumu çözemeyecektir. Farkı kapatabilmemiz için maçları kazanmamız gerekiyor, aynı zamanda liderin puanlar kaybetmesi gerekiyor. Ben maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum ama önemli olan soru şu onlar nasıl puan kaybedecek? Türkçe bilmiyorum ama bazı kelimeleri öğrenebiliyorum çok fazla duydukça. Dün de sürekli aynı kelimeyi duydum; skandal, skandal, skandal... Bu kelimeyi duydum sürekli. Bazılarınızın hoşuna gidiyor. En kötüsü şu, kazananın da hoşuna gidiyor. Bu şekilde her koşulda ne olursa olsun kazanmak en kötüsüdür."

Haberin Devamı

İSPANYA'DA GÜNDEM OLDU: KAZANDIĞINDA BİLE MUTLU DEĞİL

Jose Mourinho'nun Hatayspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar, uzun süre çalıştığı İspanya'da da yankı buldu.

Sport'tan Albert Gracia imzalı haberde Mourinho'nun açıklamaları ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Görünüşe göre Mourinho, Türkiye'de takımı kazansa bile mutlu olmuyor. Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından Süper Lig hakemleri ve Galatasaray ile ilgili sert ifadeler kullandı. 'The Special One' şampiyonun Galatasaray olarak belirlendiğini ve bunu hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini düşünüyor. Bunun sebebinin rakibin iyi olmasından değil, Galatasaray'ın şampiyon yapılmaya karar verildiğinden kaynaklandığını söylüyor. Ligde toksik bir ortam olduğunu söyleyen Jose, son iki maçta rakiplerine toplam 5 kırmızı kart çıkması gerektiğini savundu.

Haberin Devamı