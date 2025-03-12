Jose Mourinho'nun Rangers planı hazır!

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İstanbul'da 3-1 kaybettiği Rangers’tan rövanşı alıp turu geçmek için Fenerbahçe’de teknik heyet ve futbolcular tamamen konsantre şekilde çalışıyor. Geçen hafta İstanbul’da alınan sürpriz yenilginin üstesinden gelip Avrupa’da yola devam etme hedefindeki teknik direktör Jose Mourinho, İskoç ekibini geçme planını futbolculara ezberletiyor. Sarı lacivertli takımda kadro da yavaş yavaş şekilleniyor. Kalede, tıpkı Kadıköy’deki ilk karşılaşmada olduğu gibi İrfan Can Eğribayat’ın olması bekleniyor.

Mert Müldür ve Amrabat kulübeye

Livakovic'in sakatlık sürecinde kaleyi başarıyla korumasına rağmen Rangers maçındaki performansı beğenilmeyen İrfan Can Eğribayat’tan Mourinho’nun vazgeçmesi beklenmiyor. İlk maçta kart cezalısı olan Fred ve Osayi Glasgow’daki rövanş maçıyla ilk 11’e dönerken Amrabat ve Mert Müldür kulübeye çekilecek. Hızı ve mücadeleci oyun yapısıyla sarı lacivertli ekibin oyun sisteminde Oğuz’la birlikte çok önemli bir yeri olan Osayi, Mourinho’nun en büyük kozlarından olacak.

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Orta saha Fred'e emanet

Evinde de kontratak oynaması beklenen Rangers forvetleri bu kez karşılarında Osayi’yi bulacak. İlk maçta oynamayan Fred de rövanş maçında Mourinho’nun diğer kozu olacak. Zira Brezilyalı yıldızın eksikliği ilk maçta fazlasıyla hissedilmişti. İstanbul’daki maçta tutuk oyunu nedeniyle ağır şekilde eleştirilen Szymanski’nin Fred’le birlikte parlaması bekleniyor. Amrabat’ın defansa çok yaklaşık oynaması nedeniyle orta sahada yalnız kalan Polonyalı bu kez fark yaratmaya çalışacak.

Carlos ve Çağlar, milli aradan sonra

Sakatlık sonrası ilk Rangers maçında riske edilmeyen İsmail Yüksek’in Glasgow’daki maçta kadroda olması bekleniyor. Milli oyuncunun ilk 11’de mi yoksa yedekte mi olacağı ise antrenmanların ardından belli olacak. Öte yandan sakatlıkları nedeniyle tedavilerine devam edilen Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü de milli aradan sonra takıma katılacak.